Sorrento, padre e figlio di 4 anni investiti in via degli Aranci: bimbo portato al Santobono

A cura di Pierluigi Frattasi

Investiti un padre col il figlio di 4 anni a Sorrento mentre erano in strada. L'episodio è accaduto ieri, 23 settembre 2021, poco dopo le 13, in via degli Aranci. Il bambino è stato portato all'Ospedale Santobono per ulteriori accertamenti. Ma a quanto si apprende nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente. A raccontare la vicenda il papà del bimbo, in un post sul suo profilo Facebook, che lancia anche l'allarme sulla necessità di maggiori controlli sulla sicurezza stradale e sui limiti di velocità nella trafficata strada del Comune della Costiera in provincia di Napoli.

Incidente in via degli Aranci

Secondo le prime ricostruzioni, il padre era andato a prendere il figlio a scuola con il motorino, quando, dopo aver parcheggiato il mezzo, sarebbe stato investito, riuscendo a tirare all'ultimo momento il figlio per mano, per evitare peggiori conseguenze. “Erano le 13.15 di oggi – racconta il padre su Facebook – E da un anno che stiamo cercando di allertare emergenza velocità in via degli Aranci. Questa volta a pagare siamo io e mio figlio, un bambino di soli 4 anni. Stavamo attraversando la strada, come sempre, mano nella mano. Poi non si è capito più nulla. Trauma cranico.

“Miracolati da San Pio”

“Mio figlio trasportato al Santobono per ulteriori accertamenti – conclude – Credo che se sono qui a scrivere e solo perché oggi è San Pio, ed ha miracolato mio figlio e me. Ringrazio le decine e decine di persone che ci hanno soccorso. Ringrazio il corpo dei vigili urbani, soprattutto i medici , infermieri del nostro e dico nostro grande ospedale di Sorrento. Da semplice cittadino e padre, chiedo aiuto a far risolvere questo grande problema di via degli aranci. Aiutiamoci a migliorarci, per noi è la nostra città”.