Nella storia politica contemporanea la definizione di «Uomo della Provvidenza» è solitamente associata alla figura di Benito Mussolini. Questa fu infatti (anche se in merito ci sono svariate controversie storiche) la definizione che del dittatore fascista diede Papa Pio XI, in un discorso all’Università Cattolica all’indomani dei Patti Lateranensi fra lo Stato italiano e Città del Vaticano. Ma tutto questo Clara Rolla, segretaria della Lega Nord della ridente Sorrento, Napoli, forse nemmeno lo sa. E così oggi, in occasione della sortita campania dell'ex vicepremier leghista, con grande nonchalance si è prodotta in un discorso così entusiastico da imbarazzare perfino (e ce ne vuole) lo stesso Salvini che ha chiosato: «Neanche mia mamma parla di me così!».

Ma cosa ha detto Clara Rolla? In pochi minuti particolarmente ossequiosi nei confronti del Capitano, ha detto un po' di tutto:

[…] Matteo Salvini per la seconda volta ci ha onorato della sua presenza. E lui, lui mantiene sempre le sue promesse. Sorrento è ormai nel suo cuore e lui con i suoi interventi lui ha dato la giusta carica per motivare noi sostenitori della Lega per contrastare le storture e le ingiustizie che accadono nella nostra nazione. Io non credo di esagerare se dico che questo è l’uomo della Provvidenza perché è grazie a lui e solo a lui se sono state disvelate scomode verità riguardo scellerati governi di sinistra e nocive politiche dell’Unione Europea. Quest’uomo schietto, semplice e leale è stato in grado di scuotere le nostre coscienze e ci ha liberato dal torpore in cui sopravvivevamo…

La segretaria della Lega di Sorrento Clara Rolla è la stessa dell'affermazione sui «napoletani pessimi» registrata qualche tempo fa, sempre durante una visita del leader leghista. Ora, in piena campagna elettorale per le Regionali in Campania, il panegirico nei confronti di Salvini sta, come si suol dire in questi casi, facendo il giro del web.