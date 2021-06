Hanno imboccato la corsia di emergenza e suonano il clacson a tutto spiano, facendo intuire agli altri automobilisti che in quella vettura ci fosse una persona bisognosa di cure. Peccato che, invece, come si evince da un video che gli stessi autori del gesto hanno poi pubblicato su TikTok, si trattasse di un finto malore, inscenato soltanto per evitare il traffico, molto intenso in quel momento sulla Statale Sorrentina, nell'omonima zona costiera della provincia di Napoli, dove il video è stato girato.

Le immagini, infatti, mostrano un gruppo di giovanissimi in auto che organizzano il finto malore: chi gira il video con il cellulare, infatti, dice agli altri di "non ridere" per rendere il tutto più credibile agli altri automobilisti: il giovane seduto sul sedile del passeggero, disteso leggermente, si tiene un fazzoletto sulla fronte, ma il resto del gruppo non riesce evidentemente a trattenere le risate. La vettura imbocca poi la corsia di emergenza, con il clacson spianato, superando così tutte le altre vetture incolonnate nel traffico.

Il video, che ha fatto il giro dei social network, è stato ripreso anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, apostrofando gli autori come "cialtroni".