Sorpresi a fotografare la scheda elettorale, la denuncia di un consigliere comunale Due persone sorprese a fotografare la propria scheda elettorale in un seggio di Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. La denuncia di Claudio Petrozzelli, consigliere comunale della vicina Cesinali: “Democrazia in pericolo”. I due rischiano fino a sei mesi di arresto e mille euro di multa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due persone sono state sorprese a fotografare la scheda elettorale all'interno del seggio, durante le operazioni di voto ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Lo denuncia Claudio Petrozzelli, consigliere comunale della vicina Cesinali. "Tutto farebbe pensare che non siano casi isolati", ha spiegato Petrozzelli, che parla di "pericolo per il voto democratico" nella cittadina irpina.

Cosa rischia chi fotografa la scheda elettorale

Il più delle volte c'è chi sottovaluta, ingenuamente, la cosa: ma fotografare la scheda elettorale è un reato punito penalmente, con una multa che va fino a mille euro e l'arresto fino a sei mesi. Anche solo portare il cellulare all'interno della cabina elettorale è reato, come spiegato dalla legge che specifica che "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". Casi del genere restano però frequenti, e c'è chi dietro un gesto solo all'apparenza "innocente" utilizza queste foto anche per fini poco leciti: non mancano, infatti, i casi accertati di voto "comprato" o "di scambio", dove le foto servono a testimoniare l'avvenuta "cessione" del voto.

La denuncia di Petrozzelli

La denuncia del consigliere comunale Claudio Petrozzelli è arrivata nel pomeriggio di domenica, dai seggi elettorali di Aiello del Sabato. Almeno due le persone che avrebbero fotografato la scheda elettorale dopo aver introdotto il proprio telefono cellulare all'interno della cabina.