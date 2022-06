Sorprese a rubare: schiaffi al direttore del supermercato con una bimba in braccio Il direttore di un supermercato di Casoria è stato aggredito da due donne, dopo averle sorprese a rubare. Le immagini delle telecamere di sorveglianza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due donne, una delle quali con una bambina in braccio, hanno aggredito il direttore di un supermercato a Casoria, dopo che questi le avrebbe sorprese a rubare poco prima. La vicenda, raccontata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato stesso. Il tutto è avvenuto lo scorso mercoledì 1° giugno, nel parcheggio di un supermercato di Casoria, in pieno centro cittadino.

Il video dell'aggressione

Da quanto si vede dal video, l'uomo stava dicendo qualcosa alle due donne, presumibilmente chiedendo la restituzione della merce. Una delle due, a quel punto, torna indietro e colpisce una prima volta l'uomo. L'altra, con in braccio una bambina di cui si fa scudo, lo colpisce a sua volta: schiaffi, pugni e perfino un coltello. Le due poi si allontanano a bordo di un'automobile, scomparendo dall'inquadratura, mentre il direttore rientra all'interno del supermercato. Tante le persone in strada e in auto in quel momento che hanno assistito alla scena.

Borrelli: "Scene vergognose"

"Abbiamo segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine chiedendo che queste donne vengano individuate, denunciate e punite in maniera esemplare", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video e spiegato la dinamica della vicenda, "Inoltre bisogna salvare la bambina dal contesto delinquenziale in cui questi soggetti la stanno facendo crescere. Sono scene vergognose a cui però ci stiamo abituando ad assistere. Questa routine va rotta, servono interventi concreti e decisi delle Autorità e della magistratura", ha concluso ancora Borrelli.