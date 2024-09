video suggerito

Sophia Loren sul presepe napoletano: l'idea del maestro Di Virgilio per i suoi 90 anni Gli auguri del maestro Genny Di Virgilio per Sophia Loren: le statuine per il presepe in occasione dei suoi 90 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il maestro Di Virgilio e le statuine dedicate a Sophia Loren

Sophia Loren sul presepe napoletano: a Napoli, in occasione dei novant'anni della diva napoletana conosciuta in tutto il mondo, ci ha pensato il maestro Genny Di Virgilio. Una "serie" di statuine che la raffigura in diverse fasi della sua lunga carriera, e in particolare nell'abito rosso con il quale ballava fianco a fianco a Vittorio De Sica in "Pane, amore e…" del 1955, ma anche nell'abito da sera con il quale annunciava la vittoria dell'Oscar per il miglior film straniero a Roberto Benigni il 21 marzo del 1999, passando per tempi più recenti: un abito da sera scintillante come di quelli di recente indossati alle grandi occasioni di gala.

"I miei auguri speciali alla grande Sophia per i suoi 90 anni, la nostra diva napoletana che ha incantato il mondo: tanti, tanti auguri da Genny Di Virgilio da San Gregorio Armeno", ha detto il maestro Di Virgilio a Fanpage.it, aggiungendo che "la statuina ha avuto una richiesta impressionante". Del resto, Sophia Loren, al secolo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è tra le attrici italiane più famose al mondo: vincitrice di un premio Oscar come Miglior Attrice nel 1962 per "La Ciociara" e di uno onorario nel 1991, è anche stata inserita al 21esimo posto delle più grandi attrici del cinema statunitense di tutti i tempi dall'American Film Institute, oltre ad avere una stella sulla nota Walk of Fame di Hollywood nel 1994 e diversi altri premi e riconoscimenti italiani ed internazionali.

Il maestro Genny Di Virgilio mentre prepara le statuine dedicate all'attrice Sophia Loren