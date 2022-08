Sommersa dai rifiuti in casa, aveva 30 cani: 3 cuccioli morti di fame e sete Tre cuccioli morti di fame e di sete, altri 27 in forte malnutrizione e costretti a vivere nella sporcizia: denunciata una 50enne a Varcaturo, nel Napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Viveva tra rifiuti di ogni genere e una trentina di cani abbandonati a loro stessi la donna che è stata sfrattata qualche giorno: all'interno della sua abitazione di Varcaturo si trovava una vera e propria discarica, con i poveri animali costretti a loro volta a vivere tra sporcizia ed in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza né acqua né cibo. Tra i trenta cagnolini all'interno, otto erano cuccioli e per tre di loro non c'è stato nulla da fare: sono morti di fame e di sete.

Uno dei cani recuperati dallo stabile dai carabinieri

La vicenda è accaduta a Varcaturo, una frazione del popoloso comune di Giugliano in Campania (unico comune non capoluogo d'Italia a superare i centomila abitanti, ndr). Qui i carabinieri della locale stazione sono intervenuti dopo diverse segnalazioni da parte di altri cittadini del posto, scoprendo una vera e propria discarica, con rifiuti di ogni genere all'interno. Non solo: ad un contesto igienico e sanitario già difficile, all'interno dell'abitazione sono stati ritrovati anche trenta cani che erano stati completamente abbandonati a loro stessi, tra cui otto cuccioli. Purtroppo, abbandonati senza acqua e cibo, tre di questi ultimi non ce l'hanno fatta. Gli altri 27 cani sono stati soccorsi e affidati al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, e rifocillati: i veterinari non hanno potuto far nulla per i tre già deceduti per denutrizione. La donna alla fine è stata denunciata per maltrattamenti di animali e per gestione illecita di rifiuti. Segnalata anche ai servizi sociali del posto, le sono stati tolti gli animali, mentre l'intero stabile è stato messo sotto sequestrato.