Sigilli al cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport nel Salernitano: si indaga sulla gara d’appalto A Mercato San Severino, nel Salernitano, sequestrato il cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport: si indaga sull’appalto, quattro le informazioni di garanzia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cantiere del palazzetto dello sport di Mercato San Severino sequestrato dai carabinieri.

Quattro indagati e tutta l'area del cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport sequestrata a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. L'operazione è stata eseguita dai arabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno e della Compagnia locale. La Procura di Nocera Inferiore, infatti, sta indagando sulle ipotesi di abuso d'ufficio e violazioni della normativa edilizia: al momento, sono state notificate informazioni di garanzia a quattro indagati: il legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori, il tecnico progettista e due ex dipendenti dell'Ufficio tecnico del comune di Mercato San Severino. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’area sequestrata dai carabinieri a Mercato San Severino.

Secondo le ipotesi della Procura, l'aggiudicazione della gara d'appalto e la sua successiva modifica sarebbero avvenute in violazione al piano urbanistico e alla normativa edilizia, creando così un "indebito vantaggio" all'impresa costruttrice. Nell'area dove sono scattati i sigilli da parte dei Carabinieri, oltre ai lavori per l'impianto sportivo, sono in corso di realizzazione anche aree verdi, parcheggi ed un immobile destinato ad abitazioni private. Toccherà ora ai magistrati fare chiarezza sulla vicenda che ha portato oggi ai quattro indagati ed al maxi sequestro preventivo dell'intera area.