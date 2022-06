Allarme siccità in Campania, in calo l’acqua in Volturno e Sele: c’è il piano d’emergenza I dati dell’Anbi. Coldiretti: “Danni alle coltivazioni di grano duro, 20% di raccolto in meno”. Il ministro del Sud Carfagna: “Lavoriamo al piano di emergenza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Lapresse

Allarme siccità in Campania. Calano i livelli dell'acqua nei grandi fiumi come Volturno, Sele e Garigliano. In una settimana si sono registrati 20 cali dei livelli idrometrici, 7 incrementi e 2 invarianze nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi. Inoltre, si segnalano in deciso calo i volumi dei bacini del Cilento. È quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania). Lo studio misura i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d'acqua nei punti specificati ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza – dall'Ente per l'irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia, ed è aggiornato al 13 giugno. In Campania la Coldiretti negli scorsi giorni ha segnalato "danni su grano duro con almeno il taglio del 20% delle rese nell'alto Casertano, nel Sannio e nell'Irpinia".

Lo studio dell'Anbi sulle risorse idriche

I valori delle foci, spiega l'Anbi, sono stati condizionati da marea crescente lontana dal picco di alta e da mare quasi calmo. Rispetto al 6 giugno, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano, Volturno e Sele si presentano in calo mentre il Sarno appare contrastato. Rispetto al quadriennio precedente, su Garigliano, Volturno e Sele si apprezzano in questa giornata 6 stazioni idrometriche su otto con valori inferiori alle medie del periodo di riferimento e con tendenze in relativo miglioramento per il Garigliano e in peggioramento per il Volturno ed il Sele. Forte calo per i volumi dei bacini del Cilento, mentre non sono stati ancora aggiornati i volumi del lago di Conza della Campania. Pertanto, il rischio di siccità permane nel bacino idrografico del Liri-Garigliano e Volturno.

Il ministro del Sud Carfagna: "Lavoriamo al Piano Acqua"

Il problema della siccità è all'attenzione del Governo. Sulla vicenda è intervenuta la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna: "L'emergenza idrica non ci coglie impreparati: sono sei mesi che lavoriamo, con tutte le Regioni e diversi ministeri, a un Piano acqua che sostenga l'intera filiera, dagli invasi agli acquedotti alle utenze finali. Il piano sarà gestito con un Contratto Istituzionale di Sviluppo sul quale abbiamo avuto già positivi riscontri dagli enti territoriali: l'investimento iniziale previsto è consistente, un miliardo a valere sul ciclo 2021-2027 del Fondo di Sviluppo e Coesione, ma potrebbe essere incrementato ancora". Il progetto del Cis Acqua potrebbe essere avviato nel mese di luglio.