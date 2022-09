Si toglie la vita nella scuola, sospese le votazioni nel seggio elettorale Un giovane si è ucciso all’interno di una scuola di Mondragone, mentre erano in corso le operazioni di voto per le elezioni politiche. Interrotte le votazioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si è ucciso durante le operazioni di voto per le elezioni politiche, bloccando di fatto anche le votazioni all'interno del seggio dove sono arrivati carabinieri, sanitari del 118 e uomini della Digos. Momenti di paura alla scuola media "Leonardo Da Vinci-Michelangelo Buonarroti" di Mondragone, in via Como. Il corpo di un giovane è stato recuperato dal cortile, mentre all'interno si svolgevano le votazioni per le elezioni politiche.

La vicenda a Mondragone durante le votazioni

Da quanto ricostruito finora, il giovane avrebbe cercato di suicidarsi impiccandosi ad una tettoia, che però non avrebbe retto al peso: e così è finito per precipitare al suolo, perdendo così la vita. Inutile l'arrivo dei soccorsi: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto anche i carabinieri di Mondragone, gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini della Digos per i rilievi. Sconcerto all'interno, e tanta paura: le operazioni di voto sono state interrotte per permettere i soccorsi e i rilievi alle forze dell'ordine, chiamate ora a fare chiarezza sulla vicenda.

Il cordoglio del sindaco Lavanga

Il sindaco Francesco Lavanga ha espresso la propria vicinanza ai familiari, aggiungendo che "non ci sono mai le parole giuste, occorre solo far silenzio e provare a mettersi in discussione poiché ognuno ha il dovere di fare e dare sempre di più". Questo il messaggio completo del sindaco di Mondragone: