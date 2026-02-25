Si sveglia in piena notte e trova ladro in casa: anziano chiuso in una stanza mentre il malvivente ruba oro e gioielli

È accaduto questa notte sull’isola di Ischia: la vittima, un uomo di 82 anni, è stato trovato chiuso in una stanza dal figlio, che lo ha liberato e ha allertato i carabinieri. Indagini in corso sulla vicenda.

Immagine di repertorio

Un rumore improvviso, e tanto forte da svegliarlo di soprassalto: è quello che ha udito questa notte un anziano di 82 anni, malcapitato protagonista di questa storia che arriva dall'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli. L'uomo, come detto, nella notte appena trascorsa, mentre dormiva, è stato svegliato da un forte rumore proveniente dalla porta di ingresso della sua abitazione, nel Comune di Forio. L'uomo, pertanto, si è alzato ed è andato a controllare la causa di tutto quel frastuono, trovandosi di fronte a un uomo con il volto travisato, entrato in casa con l'intento di svaligiarla.

Il malvivente non si è perso d'animo e, nonostante la sorpresa, ha dapprima spintonato l'anziano, poi lo ha chiuso a chiave in una stanza della casa. E così, potendo agire indisturbato, il ladro ha arraffato oggetti in oro e gioielli e si è poi dato alla fuga. È stato il figlio della vittima, arrivato in casa, a trovare l'82enne chiuso a chiave nella stanza e a liberarlo, allertando poi le forze dell'ordine. Sul posto, su segnalazione del 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia e quelli della stazione di Forio, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per individuare il ladro e recuperare il maltolto. Fortunatamente, l'82enne non ha riportato conseguenze.