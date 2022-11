Si spoglia e si tocca davanti a bambini nel Centro Commerciale di Miano: bloccato dalla polizia Un 22enne napoletano si è abbassato i pantaloni iniziando a toccarsi davanti ad alcuni minorenni a Miano: bloccato dalla polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si abbassa i pantaloni iniziando a toccarsi davanti ad alcuni minorenni: arriva la polizia, che blocca l'uomo e lo denuncia per atti osceni in luogo pubblico. La vicenda è accaduta mercoledì pomeriggio, all'esterno del Centro Commerciale "La Birreria" di Miano, che sorge nell'area che fu dello stabilimento Peroni fino al 1995, quando la fabbrica venne chiusa e che negli ultimi anni è stata "recuperata" e trasformata in un grande centro commerciale nell'area nord di Napoli.

Si spoglia e si tocca davanti ai minori

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Scampia, l'uomo era arrivato mercoledì pomeriggio in piazza Madonna dell'Arco, poco distante dal Centro Commerciale La Birreria, abbassandosi improvvisamente i pantaloni e iniziando a toccarsi le parti intime davanti ad alcuni minorenni che si trovavano là fuori: almeno due i minorenni che si sono ritrovati ad "assistere" loro malgrado ai gesti dell'uomo, così come diversi adulti presenti in quel momento.

La vigilanza chiama la polizia

Intanto, il personale della vigilanza aveva segnalato la vicenda al commissariato di Scampia, che ha mandato subito una pattuglia: gli agenti, grazie anche alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l'uomo che era ancora all'esterno della galleria commerciale, e dopo averlo identificato hanno provveduto a denunciarlo per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un 22enne napoletano, con precedenti di polizia specifici. L'uomo rischia, in caso di condanna, una condanna che oscilla da quattro mesi a quattro anni e sei mesi di reclusione, per aver commesso il fatto in presenza di minorenni.