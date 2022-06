Si schiantano per scappare dai carabinieri a Caserta: passeggero doveva scontare 4 anni di carcere Il 31enne passeggero dell’automobile che si è schiantata per fuggire ai carabinieri doveva scontare 4 anni di carcere; l’incidente martedì a Gricignano d’Aversa (Caserta).

A cura di Nico Falco

Behar Roshi, il 31enne albanese arrestato dopo l'incidente in cui è morto il ragazzo che era in auto con lui, il 26enne Redon Abazi, era destinatario di un ordine di carcerazione, con 4 anni e 2 mesi di reclusione da scontare. Potrebbe essere questo il motivo che ha spinto i due a tentare la fuga martedì scorso, quando, sulla Nola-Villa Literno, hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri; una corsa folle che si è conclusa poco dopo, con un violento impatto contro il guardrail.

L'incidente all'uscita di Gricignano d'Aversa (Caserta), che l'automobilista in fuga aveva imboccato ad alta velocità mentre provava a distanziare i militari; nella curva, a gomito, aveva però perso il controllo e si è schiantato. Abazi, che secondo le ricostruzioni era alla guida, era morto sul colpo; sul posto erano successivamente intervenuti i sanitari del 118, ma non avevano potuto fare altro che constatare il decesso.

Roshi era invece riuscito ad uscire dall'abitacolo ed aveva tentato di scappare a piedi, ma era stato raggiunto dai militari e bloccato dopo una colluttazione, nella quale i militari erano rimasti feriti con prognosi dai 5 ai 20 giorni. L'incidente aveva comportato la chiusura dello svincolo per i rilievi e per il ripristino della carreggiata. L'udienza di convalida si è tenuta oggi, il gip Raffaele Coppola ha disposto per Roshi la custodia cautelare in carcere; al 31 è stato inoltre notificato l'ordine di carcerazione, relativo a vecchie condanne per resistenza a pubblico ufficiale e a violazione delle norme sull'immigrazione; visti i precedenti, nell'udienza di oggi a Roshi è stata contestata anche l'aggravante della recidiva.