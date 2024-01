Si schianta sull’ingresso del club Ambasciatori a Napoli, investe buttafuori e scappa: bloccato dalla Polizia Incidente nella notte davanti al club e ristorante di via Crispi, nel quartiere Chiaia, a Napoli; investito il buttafuori, operato d’urgenza. Il responsabile bloccato dalla Polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

L'auto arriva in velocità contro l'ingresso del club Ambasciatori di via Francesco Crispi, a Napoli, travolge alcuni dei collaboratori dell'attività che in quel momento si trovano sull'uscio, poi il guidatore ingrana la marcia e scappa. Tutto ripreso in un video, registrato dalle videocamere di sorveglianza. La fuga è durata una quarantina di minuti: l'automobilista è stato intercettato e bloccato dalla Polizia di Stato.

É successo nella notte scorsa, tra il 28 e il 29 gennaio, nel quartiere Chiaia. A farne le spese uno dei buttafuori del club, colpito in pieno dalla vettura; soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli, dove è arrivato con diversi traumi e una profonda ferita alla gamba; è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in giornata e dichiarato fuori pericolo. I motivi dell'investimento non sono ancora chiari: è possibile che l'automobilista abbia perso il controllo del veicolo ma al momento non si esclude il gesto volontario e nemmeno una ritorsione nei confronti del buttafuori.

Spiega a Fanpage.it l'avvocato Angelo Pisani, legale del club Ambasciatori:

Da testimonianze pare che il guidatore sia arrivato sbandando, ha centrato l'ingresso in pieno, come se avesse tentato di entrare con l'auto, è stato bloccato solo dallo scalino alto. L'uomo è stato arrestato, ci costituiremo parte civile nel processo. Bisogna aumentare e fare una legge di test psichici per chi ha patenti e può causare danni ormai la follia dilaga: se in quel momento ci fossero state altre persone sul marciapiedi ora staremmo parlando di una strage.