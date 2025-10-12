Si ribaltano con l’auto mentre scendono dal traghetto: paura a Procida

Paura questa mattina a Procida, dove un'automobile si è ribaltata mentre scendeva da un traghetto: tanta paura ma nessun ferito grave. A bordo dell'automobile che si è ribaltata c'erano marito e moglie. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: il traghetto aveva appena attraccato sull'isola del Golfo, e i passeggeri avevano iniziato le procedure di sbarco. Improvvisamente, la vettura dove si trovavano marito e moglie, si è ribaltata su sé stessa: tanta paura tra gli astanti e forze dell'ordine subito sul posto per coordinare i soccorsi.

In attesa che terminasse la messa in sicurezza dell'area, gli altri passeggeri sono rimasti a bordo del traghetto. Qualche disagio, dunque, ma situazione tornata rapidamente alla normalità. Non ci sarebbero feriti: la donna è riuscita ad uscire dall'automobile mentre per il marito, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. In tanti hanno assistito alla scena sia dal molo sia dal traghetto stesso.

"Già quando sono iniziato a scendere ho visto che il portellone iniziava a indietreggiare", ha raccontato uno dei passeggeri a TgProcida, "allora noi ci siamo affrettati a scendere, mentre dietro di noi c'era l'altra auto", ha spiegato. A quel punto, "la nave si è continuata a staccare dalla banchina e le alette che stanno avanti hanno ceduto: quindi metà sono andate fuori e l'auto dietro è rimasta con due ruote sulle alette piegate al contrario e due ruote sul portellone". E in pochi secondi "gli aletti hanno ceduto, quindi sono tornati indietro completamente e hanno fatto ribaltare la macchina al contrario", ha spiegato, "una scena assurda, ma fortunatamente non si è fatto male nessuno".