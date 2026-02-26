Si presenta sotto casa della moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 49enne

Immagine di repertorio

Si è ripresentato sotto casa della moglie, nonostante un divieto di avvicinamento. Ed è stato così arrestato dai carabinieri, che lo hanno portato prima in caserma e poi presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sarà giudicato o con rito direttissimo nella mattinata di domani, venerdì 27 febbraio. davanti al Tribunale di Napoli Nord. La vicenda è accaduta a Frignano, in provincia di Caserta.

Tutto è avvenuto quando l'uomo, che lo scorso 8 febbraio aveva minacciato di morte e aggredito la moglie, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna, nel pomeriggio si è ripresentato sotto casa, violando così le misure restrittive a cui era sottoposto. La donna se n'è accorta e ha fatto intervenire subito i carabinieri, che hanno trovato l'uomo, un 49enne del posto, ancora nei pressi dell'abitazione della moglie: e così, è scattato l'arresto in flagranza. Portato in caserma, l'uomo è stato trasferito subito dopo presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Domattina sarà dunque giudicato con rito direttissimo al Tribunale di Napoli Nord. "L’episodio si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e di tutela delle vittime di reati in ambito familiare, con particolare attenzione al rispetto delle misure disposte a protezione delle persone offese", fanno sapere i Carabinieri in una nota.