Si perde durante un’escursione sul Monte Gelbison: anziano ritrovato dopo 12 ore tra i boschi L’anziano, un uomo di 77 anni, è stato trovato nel pomeriggio di oggi, in buone condizioni di salute. L’allarme è scattato ieri, quando l’uomo si è perso tra i boschi del Monte Gelbison, sito nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, nella provincia di Salerno: i soccorsi hanno impiegato circa 12 ore per rirtrovarlo.

A cura di Valerio Papadia

Si conclude con un lieto fine, per fortuna, la vicenda che ha visto protagonista un uomo di 77 anni, che ha passato circa 12 ore disperso tra i boschi del Monte Gelbison, vetta sita al centro del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, nella provincia di Salerno. L'anziano uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi, martedì 9 novembre, dai vigili del fuoco, dagli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai carabinieri, che in queste ore sono stati impegnati alla sua ricerca. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 novembre, quando il 77enne ha lasciato l'automobile poco prima della vetta e si è incamminato a piedi verso la cima, in cerca di funghi. Ben presto, complice anche la notte, l'anziano ha perso l'orientamento e non è riuscito più a ritrovare la strada per la vettura: a quel punto, ha allertato il 112.

Le ricerche del disperso sono partite già nella serata di ieri, ma sono state rese difficili non soltanto dal buio, ma anche dall'impossibilità di localizzare il cellulare dell'uomo, di vecchia generazione e dalla pioggia, che ha cancellato le tracce e ha reso arduo il compito alle unità cinofile del CNSAS provenienti dall'Abruzzo. Le ricerche del 77enne sono ripartite questa mattina, con l'ausilio sempre dei cani, di un elicottero e dei droni, oltre che delle squadre di terra dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino. Dopo un breve contatto telefonico, nel primo pomeriggio, l'anziano è stato ritrovato in località Crocette, tra Cannalonga e Novi Velia: il 77enne è stato visitato sul posto dai sanitari del CNSAS e trovato in buone condizioni di salute.