Si masturba sulla spiaggia affollata, davanti a minorenni: 56enne arrestato in Penisola Sorrentina L’uomo è stato arrestato dai carabinieri, a Meta di Sorrento, per atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La spiaggia era affollatissima, vista la giornata soleggiata e molto calda, ma questo non gli ha impedito di masturbarsi, in presenza anche di minorenni: un uomo di 56 anni è stato così arrestato dai carabinieri a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli. I militari della compagnia di Sorrento, durante questa stagione estiva, stanno pattugliano le spiagge della Penisola Sorrentina per garantire la sicurezza dei bagnanti: allertati dal 112, i carabinieri sono così intervenuti sulla spiaggia di Meta, dove era stato segnalato un uomo che stava importunando gli altri bagnanti. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 56enne – con precedenti per reati specifici – che si stava masturbando davanti ad alcuni minorenni: i carabinieri lo hanno così bloccato e arrestato con l'accusa di atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori; l'uomo è in attesa di giudizio.

Picchia lo zio e il nonno: arrestato 28enne a Vico Equense

Sempre in Penisola Sorrentina, a Vico Equense, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 28enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, accusato di lesioni personali e violazione di domicilio. Il giovane ha chiesto soldi ai famigliari per acquistare droga: il rifiuto ha scatenato la sua ira, il 28enne ha infatti messo a soqquadro l'abitazione e sfasciato diversi mobili. A farne le spese anche il nonno e lo zio, colpiti con calci e pugni: i carabinieri, intervenuti sul posto, con non poche difficoltà sono riusciti a bloccare e ad arrestare l'uomo, che è in attesa di giudizio; tra i feriti, invece, è stato lo zio a riportare le conseguenze peggiori, con una prognosi di sei giorni.