Si masturba su un treno Italo davanti a una donna: 25enne denunciato alla Stazione Centrale di Napoli Il giovane, salernitano, è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per molestie: il 25enne è stato sorpreso a masturbarsi sul treno, molestando una donna.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un servizio cosiddetto "Alto Impatto" quello che la Polizia Ferroviaria ha messo in atto alla Stazione Centrale di Napoli. Durante i controlli, i poliziotti hanno denunciato un giovane di 25 anni, salernitano, che è stato sorpreso a bordo di un treno alta velocità Italo, in arrivo proprio a Napoli Centrale, mentre si masturbava, molestando una donna e alla presenza di altri passeggeri.

Il 25enne, una volta in stazione, è stato condotto negli uffici della Polizia Ferroviaria: è stato multato per atti osceni e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per molestie.

Nel corso dei controlli alla Stazione Centrale di Napoli, gli agenti hanno anche arrestato un uomo di 53 anni, poiché destinatario di un ordine di esecuzione per espiazione presso il proprio domicilio della pena detentiva di 10 mesi, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Napoli. Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Leggi anche Napoli, parcheggiatore abusivo 20enne accoltellato davanti al cinema The Space di Fuorigrotta

Infine, una donna originaria della Repubblica Dominicana è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria: i poliziotti hanno scoperto che la donna è irregolare sul territorio italiano.