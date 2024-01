Si lancia contro un’automobile per farsi risarcire, poliziotti scoprono la truffa I poliziotti hanno denunciato ed espulso un cittadino marocchino a Caserta: avrebbe tentato di truffare un automobilista fingendo di essere stato investito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Non sarebbe stato realmente investito, ma si sarebbe lanciato contro un'automobile in transito, di proposito e con violenza, per fingere un incidente con l'obiettivo di farsi risarcire. Ricostruzione della Polizia di Stato per un incidente avvenuto a Caserta e che ha visto come presunta vittima un cittadino marocchino, che è stato quindi denunciato ed espulso dal territorio italiano in quanto irregolare.

Gli agenti del Reparto Volanti della Questura erano intervenuti a seguito della segnalazione dell'incidente: una persona, che era in strada in compagnia di un connazionale, era stata colpita da un'automobile ed era finita in ospedale. Dai primi elementi raccolti è però venuta fuori una storia diversa: non si sarebbe trattato di un investimento ma di un tentativo di truffa, il cittadino straniero sarebbe andato a sbattere intenzionalmente contro il veicolo in movimento per poi spacciarsi per vittima.

L'uomo, identificato, è risultato avere dei precedenti penali per reati contro il patrimonio; è stato visitato dai sanitari del Pronto Soccorso e dimesso poco dopo, le sue condizioni di salute sono state ritenute buone. Ulteriori approfondimenti sono in corso per stabilire con certezza la dinamica dell'episodio.