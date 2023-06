Si fingono tecnici dell’Enel: derubata una nonnina a Napoli Protagonisti dell’ennesima truffa due ragazzi, un 30enne e un 25enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Dopo una serie di indagini, sono stati arrestati dai carabinieri.

A cura di Enrico Tata

"Siamo tecnici dell'Enel, può aprire signora?", chiedono al citofono. La padrona di casa, un'anziana di 79 anni ci casca e apre loro la porta dell'appartamento. Approfittando di una distrazione della nonnina, i due truffatori le rubano alcune carte di credito e prelevano circa 1800 euro.

Stando a quanto si apprende, il fatto è accaduto a Napoli. Protagonisti dell'ennesima truffa agli anziani due ragazzi, un 30enne e un 25enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Dopo una serie di indagini, sono stati arrestati dai carabinieri e adesso, su disposizione del gip del tribunale di Napoli e dopo richiesta della procura partenopea, si trovano agli arresti domiciliari. Dovranno rispondere dell'accusa di truffa e furto all'interno di un'abitazione.

Come detto, i due si sarebbero presentati all'anziana padrona di casa come tecnici dell'Enel, incaricati dall'azienda di stipulare un nuovo contratto. La donna si è fidata e loro, approfittando di una sua distrazione, hanno rubato alcune carte di pagamento, con cui avrebbero prelevato al bancomat circa 1.800 euro. Le indagini sono state affidate dalla procura di Napoli ai carabinieri, dopo la denuncia presentata dalla vittima. Grazie all'analisi delle telecamere installate lungo la strada, i carabinieri hanno potuto ricostruire il percorso dei due truffatori e così li hanno identificati. Arrestati, il gip ha disposto per loro gli arresti domiciliari.

Tra i consigli dei carabinieri per difendersi dalle truffe, ovviamente c'è quello di non aprire agli sconosciuti, né al citofono, né la porta di casa. Un altro consiglio è non farsi distrarre, mai: "E tanto quanto "fare amicizia" è facile distrarre una persona, anziana ma non soltanto: basta una spinta, all'apparenza involontaria; una moneta che cade in terra attirando lo sguardo; una battuta spiritosa mentre si maneggia del denaro".