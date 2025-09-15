Si finge tecnico comunale e ruba in casa di anziane. Tra le vittime anche una donna malata di Alzheimer
Ha approfittato dell'età avanzata e, in una occasione, anche della malattia delle sue vittime per introdursi in casa loro e derubarle: ad Aversa, nella provincia di Caserta, un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver derubato due anziane donne, una delle quali affetta dal Morbo di Alzheimer. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Aversa che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno effettuato le indagini, il 44enne si è finto un tecnico comunale, addetto a misurare le dimensioni degli appartamenti per ricalcolare l'importo da versare per la Tari.
Con questo stratagemma, il malvivente è riuscito a introdursi nelle abitazioni delle due donne anziane ed è riuscito a rubare, complessivamente, 3.300 euro, tra contanti e monili in oro. Le indagini dei militari dell'Arma, partite dopo le denunce delle due vittime, si sono svolte tra il maggio e il giugno del 2025 e hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 44enne; l'uomo, pertanto, è stato arrestato con l'accusa di furto in appartamento, con l'aggravante del mezzo fraudolento ed è stato sottoposto ai domiciliari.