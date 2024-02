Si finge Alessandro Siani per truffare le persone su Facebook. Ma l’attore non è iscritto ai social Anche il popolare attore e regista ha confermato a Fanpage.it l’esistenza del profilo social tramite il quale qualcuno si spaccia per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

"Stamattina un'amica mi ha contattato mandandomi una conversazione in cui non ero chiaramente io". Con queste parole, il noto attore e regista napoletano Alessandro Siani conferma a Fanpage.it l'esistenza di un profilo Facebook che sui social si spaccia per lui, inviando richieste di amicizia e messaggi a ignari utenti che pensano, erroneamente, di parlare con l'attore.

A dare indicazioni sull'accaduto e a mettere in guardia tutti i fan di Alessandro Siani ci ha pensato, proprio su Facebook, una pagina fan dedicata all'attore: si tratta di un profilo non ufficiale, in quanto Siani non è presente sui social con account da lui gestiti. Sul profilo fan dedicato al popolare regista e attore si legge:

Ci sono differenti profili di Facebook, riferibili in maniera impropria all'attore Alessandro Siani, dai quali in queste ora stanno partendo richieste di amicizie e inviti a colloquiare su canali Telegram. Una volta carpita la fiducia dell'ignaro utente, che pensa impropriamente di chattare con l'attore Alessandro Siani, vengono effettuate differenti richieste, si ribadisce in alcun modo riconducibili all'attore L'unico profilo Facebook riconducibile ad Alessandro Siani, ancorché in maniera non "official" e questo, ove vengono pubblicati esclusivamente post relativi all'attività teatrale e cinematografica, come accaduto per tutto il mese di dicembre con la promozione del film. Pertanto, nel diffidare da ogni richiesta di amicizia a voi rivolta, laddove riteniate che si possano configurare ipotesi di reato, rivolgetevi all'Autorità Giudiziaria competente