Sfreccia in autostrada e inchioda alla vista della Polizia: in auto 3 chili di cocaina

Un pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia Stradale per droga: bloccato in autostrada a Casapulla (Caserta), aveva in auto tre panetti di cocaina.

Stava percorrendo l'autostrada A1 ad alta velocità e, quando ha visto una pattuglia della Polizia Stradale, ha bruscamente rallentato. Un tentativo per non attirare l'attenzione, che però ha sortito l'effetto contrario: proprio quella brusca manovra ha insospettito gli agenti, che nel corso della perquisizione hanno rinvenuto oltre 3 chili di cocaina.

L'uomo, un pregiudicato calabrese, è stato intercettato dalla Polizia Stradale – Sottosezione di Caserta Nord. Mentre era impegnata in un servizio di routine lungo quella arteria stradale, all'altezza del comune di Casapulla, gli agenti hanno visto la sua Audi A4 che sfrecciava sulla corsia di sorpasso e che, subito dopo, frenava. Gli agenti lo hanno raggiunto e hanno imposto l'alt; il suo atteggiamento, unito ai precedenti di polizia, hanno portato al controllo approfondito del veicolo.

È stato così che, sotto al sedile del passeggero anteriore, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto nero con dentro due panetti da 1.140 chili termosigillati contenenti polvere bianca; un altro panetto identico di sostanza dello stesso tipo era sotto il sedile del guidatore. Complessivamente sono stati trovati 3.356 chili di polvere bianca, che è stata analizzata successivamente presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Caserta ed è risultata positiva alla cocaina.

L'uomo, già noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere. Dopo l'udienza di convalida il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari.