napoli
video suggerito
video suggerito

Sfreccia in autostrada e inchioda alla vista della Polizia: in auto 3 chili di cocaina

Un pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia Stradale per droga: bloccato in autostrada a Casapulla (Caserta), aveva in auto tre panetti di cocaina.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Stava percorrendo l'autostrada A1 ad alta velocità e, quando ha visto una pattuglia della Polizia Stradale, ha bruscamente rallentato. Un tentativo per non attirare l'attenzione, che però ha sortito l'effetto contrario: proprio quella brusca manovra ha insospettito gli agenti, che nel corso della perquisizione hanno rinvenuto oltre 3 chili di cocaina.

L'uomo, un pregiudicato calabrese, è stato intercettato dalla Polizia Stradale – Sottosezione di Caserta Nord. Mentre era impegnata in un servizio di routine lungo quella arteria stradale, all'altezza del comune di Casapulla, gli agenti hanno visto la sua Audi A4 che sfrecciava sulla corsia di sorpasso e che, subito dopo, frenava. Gli agenti lo hanno raggiunto e hanno imposto l'alt; il suo atteggiamento, unito ai precedenti di polizia, hanno portato al controllo approfondito del veicolo.

È stato così che, sotto al sedile del passeggero anteriore, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto nero con dentro due panetti da 1.140 chili termosigillati contenenti polvere bianca; un altro panetto identico di sostanza dello stesso tipo era sotto il sedile del guidatore. Complessivamente sono stati trovati 3.356 chili di polvere bianca, che è stata analizzata successivamente presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Caserta ed è risultata positiva alla cocaina.

Leggi anche
Caserta, il fiuto del cane Thelma fa scoprire cocaina e crack per 300mila euro

L'uomo, già noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere. Dopo l'udienza di convalida il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
"Il cuore di Domenico rimosso 4 minuti prima dell'arrivo dell'organo da trapiantare"
La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: "Per noi quell'ospedale era un'eccellenza"
"Abbiamo provato a scongelare il cuore con l'acqua": parlano i 3 infermieri presenti al trapianto
Slittano i funerali, l'avvocato: "Non troviamo un cardiochirurgo che voglia fare il perito"
Il papà di Domenico Caliendo, morto dopo il trapianto: "Sentivo che sarebbe finita male"
Chi sono i sette medici al momento indagati per la morte di Domenico
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views