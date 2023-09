Sfondano la porta e abbandonano un ragazzo sulla barella, poi scappano: caos in ospedale a Napoli L’episodio è avvenuto questa notte all’ospedale Villa Betania a Ponticelli, periferia orientale di Napoli: sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di follia questa notte al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Alcuni sconosciuti sono arrivati nel nosocomio e, senza rispettare il triage, hanno danneggiato la porta d'ingresso del Pronto Soccorso e hanno adagiato un ragazzo di 23 anni su una delle barelle che si trovavano lì, per poi fuggire. Il giovane, colto da crisi epilettiche, è stato preso in carico dai sanitari dell'ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona di Poggioreale, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. Le indagini per fare piena luce su quanto accaduto e individuare i responsabili del danneggiamento della porta d'accesso al Pronto Soccorso sono invece affidate ai carabinieri della stazione di Ponticelli.

Nella notte anche una stesa a Ponticelli

Il quartiere della periferia Est di Napoli, nella notte appena trascorsa, è stato anche teatro di una cosiddetta stesa. In via Al chiaro di luna, ignoti hanno esploso ben 21 colpi, di diverso calibro: non si segnalano feriti, ma un'automobile parcheggiata in strada, una Fiat Panda, è stata colpita dai proiettili. Le indagini, in questo caso, sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale.