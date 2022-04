Sfasciano i faretti della stazione metro di Scampia per “divertimento”: hanno 14 e 11 anni Due giovanissimi di 14 e 11 anni sorpresi dai carabinieri a spaccare per spasso i faretti della stazione metropolitana di Scampia con due martelli frangi-vetro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto di repertorio

Hanno preso due martelli frangi-vetro e si sono messi a spaccare i faretti della stazione della metropolitana di Scampia. Si tratta di due giovanissimi del posto, uno di 14 ed un altro di 11 anni appena: i carabinieri li hanno sorpresi mentre ancora erano intenti a spaccare con minuziosa precisione i piccoli faretti incastrati nel marciapiedi, armati di due martelletti frangi-vetro di quelli che si trovano solitamente a bordo dei mezzi pubblici (e forse "prelevati" in precedenza proprio da questi). Dettaglio non da poco è che i due, il 14enne di Scampia e l'11enne del rione Don Guanella, lo hanno fatto "per divertimento", forse annoiati. Sono stati entrambi denunciati a piede libero e affidati ai rispettivi genitori.

Gli altri controlli del venerdì

Nel corso dei controlli del venerdì sera, scoperto anche un 44enne di Secondigliano, già noto per reati specifici, che si aggirava armato di grimaldello e cacciavite dalla punta alterata, denunciato a sua volta, ed una 44enne che è stata sorpresa in un negozio di abbigliamento su via Scarlatti con 300 euro di merce che non aveva pagato. Dagli altri controlli, nuova stretta sui parcheggiatori abusivi: otto, tutti recidivi nel biennio, scoperti al Vomero, dove in un locale di via Merliani è stato scoperto anche un lavoratore in nero e diverse altre irregolarità. Infine, denunciato anche il titolare di un fast food su via Cilea: all'interno del locale scoperti oltre sette chili di cibo in pessimo stato di conservazione. Scoperto anche un uomo alla guida di un'automobile che non aveva mai conseguito la patente di guida e diverse persone in possesso di droga in tutto il Vomero.