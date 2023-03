A 90 anni distrugge l’auto poi aggredisce i poliziotti Un 90enne, alla guida senza patente, assicurazione e revisione dell’auto, è stato fermato dopo che, finito fuori strada a forte velocità, ha provato anche ad aggredire i poliziotti armato di coltelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si schianta con l'auto, ma rimane illeso: peccato però che poi abbia provato ad aggredire poi armato di due coltelli i poliziotti intervenuti, che hanno scoperto come l'uomo avesse la patente scaduta e che guidava senza revisione né assicurazione. Per tutti questi motivi, l'uomo è stato denunciato al termine dei controlli: si tratta di un 90enne di Acerra, nell'hinterland di Napoli, che aveva inizialmente causato solo un forte incidente guidando a tutta velocità per le strade acerrane.

L'incidente su via Calzolaio ad Acerra

Tutto è accaduto nella serata di ieri, quando sul corso Italia gli agenti di polizia hanno visto sfrecciare a tutta velocità un'automobile, che poco dopo è finita fuori strada su via Calzolaio. I poliziotti hanno così raggiunto la vettura, ma l'uomo alla guida ha reagito subito in malo modo, estraendo due coltelli e tentando loro di aggredirla mentre inveiva verso di loro. Gli agenti sono riusciti comunque a bloccarlo, e procedere così con l'identificazione: si trattava di un 90enne napoletano con precedenti di polizia.

L'uomo è stato denunciato e multato

Nella sua vettura, gli agenti hanno ritrovato anche altri due bastoni, mentre la vettura è risultata sprovvista dell'assicurazione e della revisione, e lui stesso non aveva più la patente, risultata scaduta. Alla fine dei controlli, l'uomo è stato denunciato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché multato per guida con patente scaduta, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa. La vettura è stata così sequestrata al termine dei controlli, assieme a coltelli e bastoni.