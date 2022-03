Sesso in auto al Centro Direzionale: la coppietta torna a casa con 10mila euro di multa Centro Direzionale di Napoli, quartiere Poggioreale: coppia di amanti fa sesso in auto in pieno giorno: fermati dai carabinieri, tornano a casa con una salatissima sanzione.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Non ci è dato sapere se trattasi del momento di irrefrenabile passione di una coppia affiatata oppure di quel "sesso occasionale" cantato da Tananai all'ultimo Festival di Sanremo. Fatto sta che i focosi amanti avevano scelto come location della loro performance l'angusto abitacolo di una vettura, parcheggiata sotto l'isolato A1 del Centro direzionale di Napoli,per giunta in pieno giorno. Inevitabile che qualcuno li notasse e per loro sfortuna (è per intenderci dal lato di via Porzio) a notarli è stata una pattuglia dell'arma dei carabinieri della compagnia di Poggioreale che ieri, insieme ai colleghi quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato il territorio con posti di controllo e perquisizioni nell'ambito dell'operazione "Alto impatto".

Amarissima sorpresa per gli amanti focosi: scesi dall'auto e identificati, sono stati sanzionati amministrativamente per atti osceni in luogo pubblico. L'articolo 527 del Codice Penale, seppur depenalizzato prevede salate sanzioni pecuniarie per «chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblic, compie atti osceni». Parliamo di cifre che partono da 5.000 ma possono arrivare fino a ben 30.000 euro. Per i due amanti la sanzione amministrativa è stata di ben 10mila euro.

I carabinieri per la grossa molte di irregolarità riscontrate in zona: persone armate di coltello, auto rubate o automobilisti senza patente e perfino un parcheggiatore abusivo per giunta positivo al Covid, hanno fatto sapere che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.