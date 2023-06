Serre di cannabis tra Lioni a Teora, piante alte fino a 1,5 metri: arrivano i carabinieri Smantellata una vasta coltivazione di cannabis in Irpinia, oltre 2.500 piante scoperte e distrutte dai carabinieri: sei gli arrestati, cinque in carcere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre serre sequestrate, piantagioni di cannabis smantellate e sei persone arrestate, di cui cinque portate in carcere ed una agli arresti domiciliari: questo il bilancio dell'operazione "Continuum Bellum" ("guerra continua" in latino), nella quale la verde Irpinia si è scoperta ancor più "verde": non solo per la presenza dei boschi che caratterizzano i monti Picentini, ma anche per le oltre 2.500 piante di cannabis sequestrate dai carabinieri di Castellammare di Stabia e dallo Squadrone Eliportato "Cacciatori di Calabria", che di solito compie queste operazioni nei monti Lattari, dove questo tipo di operazioni sono particolarmente comuni.

Il blitz a Lioni, scoperte tre serre

L'operazione si è svolta tra Teora e Lioni, in piena Alta Irpinia, dove i carabinieri hanno trovato tre serre artificiali con all'interno 453 piante di cannabis in coltivazione, dall'altezza di 1 metro e mezzo l'una. Alcune di queste (49) erano già in fase di essicazione, con 800 grammi di marijuana già pronta al confezionamento. Sei le persone trovate all'interno e tutte arrestate: sono padre e figlia, di origini napoletane ma residenti a Lioni, le altre quattro sono invece cittadini albanesi.

Nella vicina Teora, tre piazzole con oltre 2mila piante

A poca distanza, nella contrada di Civita Superiore a Teora, trovata una piantagione di cannabis sviluppata su tre piazzole: 2.100 piante coltivate, altezza media di un metro l'una (segno che fossero state piantate tutte contemporaneamente). Tutte campionate e poi distrutte. Per cinque dei sei arrestati nelle serre si sono spalancate le porte del carcere irpino di Bellizzi, mentre per il sesto si è proceduto ad applicare gli arresti domiciliari.