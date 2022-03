Serie tv e film su Raffaele Cutolo, Giancarlo De Cataldo scriverà la sceneggiatura Al giudice-scrittore, autore di “Suburra” e “Romanzo Criminale”, la sceneggiatura incentrata sulla vita del capo della Nuova Camorra Organizzata, morto nel febbraio 2021.

A cura di Ciro Pellegrino

Prende corpo il progetto che porterà ad una serie tv a puntate e ad un nuovo film su Raffaele Cutolo, boss della Nuova Camorra Organizzata morto il 17 febbraio 2021 in carcere dopo una detenzione pluridecennale al regime di detenzione dura, il 41bis. La società di produzione Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), ha annunciato di aver intrapreso un rapporto di collaborazione con Giancarlo De Cataldo per la scrittura della sceneggiatura dei prodotti, definiti «di finzione» basati sulla vita del capoclan. Il giudice De Cataldo è una delle penne più importanti del settore giallo e crime: suoi, solo per citare alcune opere, "Romanzo Criminale" e "Suburra"

Il progetto "Raffaele Cutolo" nasce dopo l’acquisto, da parte della produzione, dei diritti sulla vita di "don Raffaele" direttamente dagli eredi, ovvero dalla moglie Immacolata Iacone e coprodotto insieme alla società di produzione di Elide Melli, Elisir 27, composto non solo da lungometraggio e da una serie tv di finzione ma anche da una docuserie in 4 puntate.

