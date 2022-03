Sequestrate 1,2 tonnellate di crostacei e frutti di mare nei mercati di Mugnano e Volla Crostacei e frutti di mare, pari a 1,2 tonnellate, sequestrati nei mercati di Volla e Marano di Napoli dalla Guardia Costiera. Controlli anche in altri mercati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio.

Oltre una tonnellata tra crostacei e frutti di mare è stata sequestrata dalla Capitaneria di Porto di Napoli, al termine di controlli all'interno dei mercati ittici di Mugnano e Volla, multando anche ai venditori per circa tremila euro. I prodotti sequestrati erano già in vendita al dettaglio per gli ignari acquirenti che quotidianamente comprano i prodotti ittici come frutti di mare e crostacei, particolarmente apprezzati da tutti.

Nel dettaglio, i militari della Guardia Costiera guidati dall'ammiraglio Pietro Vella, assieme a personale della capitaneria di porto di Napoli e degli uffici marittimi dipendenti, hanno ispezionato i mercati ittici del litorale domizio e flegreo, ed in particolare quelli di Mugnano di Napoli e di Volla. Qui, i militari hanno scoperto che frutti di mare e crostacei, pari a 1,2 tonnellate, erano tutti privi dei documenti di tracciabilità e di etichettatura, requisiti essenziali per la messa in vendita: solo questi, infatti, garantisce che i prodotti siano sicuri per il consumatore. Al termine delle ispezioni, è stato scoperto che mancassero tutti i requisiti di legge per l'immissione sul mercato e la somministrazione al consumo dei produtti, e si è proceduto ai sequestri. Multati invece i responsabili per tremila euro circa.