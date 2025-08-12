Segnalati colpi di pistola in piazza Carolina, polizia sul posto

Immagine di repertorio

Colpi di pistola sono stati segnalati in serata in piazza Carolina, alle spalle di piazza del Plebiscito, nel centro di Napoli. La nota alla centrale operativa della Polizia di Stato è arrivata intorno alle 19.20 di oggi, 12 agosto. Quando le volanti hanno raggiunto il posto, pochi minuti dopo, non sono stati trovati riscontri. Potrebbe essere stato un falso allarme, ma al momento non si esclude che siano stati usati proiettili a salve o revolver, che non espellono bossoli. Avviati, come da prassi, i controlli nei Pronto Soccorso cittadini; al momento non risultano feriti riconducibili a una sparatoria; sull'accaduto sono in corso indagini.