"Se stai con me devi rinunciare a tua figlia": lei lo denuncia e fa arrestare il compagno violento È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri, dopo la denuncia della compagna, per stalking.

A cura di Valerio Papadia

Non c'erano soltanto le violenze fisiche, ma anche quelle psicologiche, a tal punto che aveva messo la compagna di fronte a una scelta impossibile: "Se vuoi stare con me, devi rinunciare a tua figlia". Lei però l'ha denunciato e così, a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, un uomo di 33 anni, di origini senegalesi, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione e sottoposto ai domiciliari per stalking.

La denuncia della compagna è arrivata dopo un grave episodio di violenza: il 33enne l'ha afferrata per i capelli e l'ha scaraventata per terra, davanti alla figlia piccola della donna, una bambina di 2 anni avuta da una precedente relazione; la donna era riuscita a sfuggire alla furia dell'uomo soltanto grazie all'aiuto di alcuni condomini, accorsi dopo aver udito le sue urla. I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno così ricostruito come il 33enne avesse messo la donna di fronte alla scelta: stare con lui oppure con la sua bambina che, nei piani dell'uomo, avrebbe dovuto vivere con il padre e non con loro.

Stando a quanto raccontato dalla vittima, il 33enne mostrava una vera e propria intolleranza verso la bimba. Quando la donna ha naturalmente scelto sua figlia, l'uomo ha cominciato a perseguitarla con appostamenti, messaggi e telefonate, nonché con la costante minaccia di pubblicare sui social foto che li ritraevano in intimità. L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha portato così all'arresto del 33enne violento.