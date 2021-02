I contagi sono in aumento, le varianti del Coronavirus preoccupano per la loro velocità di trasmissione, e allora ecco che, come disposto oggi dal Governo, a partire da domenica 21 febbraio al Campania tornerà in zona arancione. Cambiano nuovamente, rispetto alla zona gialla, le regole di comportamento, soprattutto per quanto riguarda i negozi (con particolare riferimento a bar e ristoranti) e per gli spostamenti, ma anche per le scuole. Le regole della zona arancione, infatti, stabiliscono che gli studenti delle scuole superiori tornino in Dad (Didattica a distanza), fatta eccezione per gli studenti con disabilità o per l'utilizzo di laboratori; lezioni in presenza per scuole per l'infanzia, elementari e medie. Chiuse anche le università, fatto salvo per alcune attività per le matricole (gli iscritti al primo anno) e per alcune attività di laboratorio. Queste, come detto, sono le regole generali per la zona arancione, che potranno essere modificate da apposite ordinanze delle singole amministrazioni comunali.

Campania in zona arancione, cosa cambia per spostamenti e negozi

Come detto, le regole della zona arancione cambiano soprattuto per quanto riguarda gli spostamenti e per bar e ristoranti. In quest'ultimo caso, per le suddette attività commerciali è consentito soltanto l'asporto, fino alle ore 18, mentre per il delivery, ovvero per la consegna a domicilio, non ci sono restrizioni. Per gli spostamenti, questi sono vietati come sempre al di fuori della propria Regione, ma anche al di fuori del Comune di residenza, fatta eccezione per comprovate esigenze (lavoro, salute). Il coprifuoco è naturalmente ancora in vigore dalle 22 alle 5 del mattino successivo.