Scuole d’infanzia a Napoli, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-’24: il link Il Comune di Napoli ha aperto le iscrizioni per le scuole d’infanzia pubbliche, si potrà fare domanda fino al 28 febbraio 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aperte le iscrizioni per le scuole d'infanzia pubbliche comunali a Napoli, riservate ai bambini da 3 a 6 anni. I genitori potranno presentare la domanda da oggi, venerdì 27 gennaio, fino a martedì 28 febbraio 2023. La richiesta va effettuata solo sul portale online, obbligatori SPID (Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi). La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 15 aprile presso la Scuola e sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/scuola. Dal 16 al 26 aprile 2023 sarà possibile fare ricorso. Valutati i ricorsi, il 5 maggio 2023 sarà pubblicata la Graduatoria Definitiva.

Come presentare domanda di iscrizione alla scuola d'infanzia

Per presentare la domanda per la scuola d'infanzia comunale, bisogna accedere al portale di iscrizione online, entrando con Spid, Cie o Cns. Una volta compilato il modulo online, la domanda d'iscrizione si chiude con "Invia Richiesta". Sarò rilasciato il numero di protocollo con data e ora e potrà essere stampata la domanda. Contemporaneamente verrà inviata una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la domanda d'iscrizione. La domanda sarà considerata acquisita solo se appare il messaggio di conferma con il numero e la data di protocollo. Non si può presentare domanda d'iscrizione per lo stesso bambino in più Scuole dell'Infanzia comunali.

Il link per accedere al portale delle iscrizioni online

I requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi alla scuola d'infanzia comunale le bambine e i bambini residenti nel Comune di Napoli che entro il 31 dicembre 2023 abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età (i nati nel 2018, 2019 e 2020). Sono equiparati ai residenti le bambine ed i bambini apolidi, nomadi e stranieri che, anche se privi della residenza, dimorano nel territorio del Comune di Napoli.

Inoltre, possono essere iscritti anche le bambine ed i bambini non residenti nel Comune di Napoli che, ai fini dell'inserimento in Graduatoria, saranno collocati dopo i residenti e gli equiparati.

Possono iscriversi come anticipatari anche le bambine ed i bambini che compiranno il terzo anno di età nel mese di Gennaio 2024 (nati nel mese di Gennaio 2021). L'ammissione alla frequenza anticipata è subordinata all'esaurimento di eventuali liste di attesa, alla disponibilità dei posti ed alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti.

Sono equiparati ai residenti anche i genitori appartenenti alle forze militari o di pubblica sicurezza che, per motivi di servizio documentato, hanno il domicilio nel Comune di Napoli.

Scegliere l'orario di frequenza e la refezione

Le scuole d'infanzia comunali prevedono 40 ore di frequenza settimanale (8-16), con il tempo pieno che include la refezione scolastica. Ma, su richiesta, si può fare anche il tempo ridotto di 25 ore settimanali (8-13), senza refezione. Il Comune ha previsto la possibilità di sperimentare anche il tempo flessibile, introducendo ulteriori fasce orarie (ad esempio: 8.00 – 14.00 oppure 09.00 – 15.00) che prevedano la partecipazione dei bambini al servizio di refezione scolastica. La scelta dell'orario è vincolante per tutto l'anno. Per accedere alla refezione, bisogna registrarsi sull'0apposito portale online, secondo le modalità e i tempi comunicati sul sito, normalmente nel mese di settembre.

Le graduatorie

Ma come si forma la graduatoria? In base alle dichiarazioni effettuate sul modulo d'iscrizione, verrà formata la Graduatoria inserendo prima le bambine ed i bambini che hanno compiuto o che compiranno i 3 anni di età entro il 31/12/2023 e successivamente le bambine ed i bambini che, anche se appartenenti a categorie con diritto di precedenza, compiranno il terzo anno di età nel mese di gennaio 2024.

Avranno precedenza, secondo l'ordine di seguito riportato, le bambine ed i bambini appartenenti alle seguenti categorie:

frequentante la Scuola dell'Infanzia comunale per l'anno scolastico in corso con priorità per quelli frequentanti la stessa scuola; riconosciuto diversamente abile (L.104/92) o affetto da disturbo Specifico dell'Apprendimento (L.170/2010) che compie 5 anni entro il 30/04/2024 (nati prima del 30/04/2019) frequentante l'Asilo Nido comunale o la Sezione Primavera comunale nel corrente anno scolastico 2022/23, che risulti in regola con la frequenza e con il versamento delle rette fino al mese di giugno dello stesso anno 2023.

Si precisa che le bambine o i bambini frequentanti una scuola dell'infanzia comunale che chiuda o riduca le sezioni, sono equiparati alle bambine ed ai bambini della prima categoria. In questa eventualità l'Amministrazione si riserva di stabilire i criteri per il loro collocamento all'interno delle altre scuole dell'infanzia comunali.

Per le bambine ed i bambini che non appartengono ad una delle precedenti categorie, la Graduatoria sarà formulata tenendo conto del maggior punteggio conseguito dalla somma dei punti attribuiti alle sottoelencate categorie:

Orfano di uno o entrambi i genitori – Punti 5



Con genitori divorziati o separati legalmente, celibe/nubile non coabitanti o bambino riconosciuto da un solo genitore – Punti 3

Genitore/i detenuto/i o appartenente a famiglia con disagio socio-ambientale, già seguita dai Servizi Sociali Territoriali e comprovata dai medesimi – Punti 3

In affidamento o adottato o in corso di adozione (con disposizione del Tribunale dei Minori) – Punti 2

Genitore sia diversamente abile o invalido (invalidità dal 74% o L.104/92 art.3 c.3) – Punti 2

Fratello o sorella minori riconosciuti diversamente abili (L. 104/92 art.3 c.3) – Punti 2

Con genitori entrambi lavoratori; se dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi – Punti 1

Con entrambi i genitori non lavoratori che risultino: disoccupati ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015; o studenti iscritti a corsi di istruzione superiore o universitaria; o giovani fino a 29 anni iscritti ad un corso di formazione autorizzato dalla Regione Campania e di durata superiore alle 600 ore o inseriti in percorsi di tirocinio; o percettori di "ammortizzatori sociali" erogati dall'INPS (es: Cassa Integrazione). – Punti 1

Appartenente a famiglia con tre o più figli minori a carico – Punti 1

Con fratello o sorella frequentante (anche il successivo anno scolastico 2022/23) la stessa scuola, un asilo, o una scuola nello stesso complesso scolastico – Punti 1

Residente nella stessa Municipalità della Scuola o con almeno un genitore che lavora nella stessa Municipalità della Scuola – Punti 1

In lista di attesa nella stessa Scuola nel corrente anno scolastico – Punti 1

Nella formazione della Graduatoria, a parità di categoria o punteggio, sarà data precedenza alle bambine ed ai bambini di età maggiore.