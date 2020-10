Da questa mattina in Campania le scuole sono chiuse, e rimarranno tali fino al 30 ottobre, come disposto dall'ordinanza emanata nella serata di ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in seguito al record di casi di Coronavirus registrato sul territorio nelle ultime 24 ore (+1.127). Sulla questione, questa mattina, è intervenuto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. "Il tema non è il trasporto o la scuola, ma è la sanità pubblica. Però ce la si prende con la scuola: De Luca ha chiuso fino al 30 ottobre ma non riaprirà, si arriverà a Natale. Che dubbio c'è, con questi numeri e con l'incapacità di tenerli sotto controllo" ha dichiarato il primo cittadino partenopeo nel corso di una intervista a Radio 24.

Il sindaco De Magistris non ha perso l'occasione per attaccare il governatore De Luca. Nel corso di un'altra intervista a "The Breakfast Club" su Radio Capital, il primo cittadino di Napoli ha dichiarato: "Basta dire che questa è una situazione inaspettata. È da giugno che aumentano i contagi. E De Luca non ha fatto niente: non ci sono medici o infermieri in più, niente tamponi o nuovi posti letto. Assistenza domiciliare completamente assente. Cosa è stato fatto in tutti questi mesi di proclami e lanciafiamme? È venuta fuori tutta l'inadeguatezza della sanità pubblica della regione. Gli ospedali sono già in tilt". De Magistris è poi tornato di nuovo sulla chiusura delle scuole: "Come si fa a decidere la chiusura delle scuole alle 7 di sera senza coordinarsi con nessuno? Io non sono neanche parte dell'unità di crisi. Decisione presa senza confrontarsi con nessuno".