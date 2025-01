video suggerito

Scuole chiuse domani per allerta meteo nella provincia di Caserta: i Comuni coinvolti

A cura di Valerio Papadia

Non accenna a placarsi l'ondata di maltempo che ha investito la Campania negli ultimi giorni. Anche domani, sabato 18 gennaio, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla a causa dei temporali previsti, nonché ancora un'allerta per le forti raffiche di vento e il mare agitato lungo le coste. Pertanto, in virtù delle condizioni meteorologiche avverse, domani in alcuni Comuni della provincia di Caserta le scuole rimarranno chiuse. Sono due, infatti, le città che hanno deciso di tenere a casa gli studenti: San Nicola la Strada e Capua.

"Visto l’avviso regionale di allerta n. 5/2025 che evidenzia un peggioramento delle forti raffiche di vento previste per domani, sabato 18 gennaio, viene prorogata la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché del civico cimitero e delle ville comunali" ha fatto sapere Vito Marotta, sindaco di San Nicola la Strada, che già aveva tenuto le scuole chiuse anche nella giornata di oggi. Analogo provvedimento quello adottato dal sindaco di Capua Adolfo Villani, che pure ha disposto la chiusura di tutte le scuole del territorio sia per oggi che per domani, sabato 18 gennaio.

Sull'intero territorio della Campania, fino alle ore 20 di domani, sono previsti ancora forti raffiche di vento e mare agitato o molto agitato lungo le coste. In aggiunta, sempre fino alle 20, sono previsti temporali, anche intensi.