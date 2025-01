video suggerito

Allerta meteo su Napoli e Campania: temporali e vento forte fino alle 20 di sabato 18 gennaio Allerta meteo per piogge e vento forte su tutta la Campania fino alle 20 di sabato 18 gennaio: a rischio anche i collegamenti con le isole per mare agitato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo "con criticità idrogeologica da temporali di livello Giallo", valido dalle 23.59 di oggi, venerdì 17 gennaio, e fino alle 20 di domani, sabato 18 gennaio. Nel dettaglio, si prevedono "temporali anche intensi su tutta la Campania con un conseguente rischio idrogeologico localizzato (con possibili fenomeni come frane, esondazioni, allagamenti, caduta massi)". La stessa protezione civile regionale ha inoltre "prorogato il vigente avviso di allerta meteo per vento forte con possibili raffiche e mare agitato con mareggiate fino alle 20 di domani".

Nella nota, la Protezione Civile ha anche fatto sapere che:

Si raccomanda ai Sindaci di tutta la Campania attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alle previsioni. Si evidenzia la necessità di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Già nella giornata di oggi è in vigore un'allerta meteo, ma solo per vento forte: circostanza che ha portato ad alcune scuole campane a scegliere la chiusura, visto che nella giornata di ieri si erano registrate cadute di alberi e cartellonistica in varie zone della regione. Da stanotte, però, si aggiungerà anche l'allerta meteo per i forti temporali. Allerta anche per il mare agitato che potrebbe mettere a rischio i collegamenti con le isole del golfo, soprattutto per l'intera giornata di domani quando al vento forte si uniranno i temporali.