Scuole chiuse 6 giorni a Napoli per le elezioni regionali in Campania, la protesta delle mamme

Scuole chiuse per 6 giorni a Napoli per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Gli istituti sede di seggio elettorale, infatti, hanno chiuso i battenti ieri pomeriggio, giovedì 20 novembre e riapriranno mercoledì 26. Inizialmente la chiusura doveva essere più lunga e protrarsi fino a giovedì, su disposizione dell'Asl Napoli 1 Centro che aveva inviato il programma delle disinfestazioni, necessarie per poter riprendere le lezioni e per il ritorno degli studenti sui banchi di scuola in sicurezza. Ma è scoppiata la protesta delle mamme per una pausa così lunga. Ci sono state rimostranze in vari istituti.

Protesta delle mamme, l'Asl riduce i tempi delle disinfestazioni

Alla fine, l'Asl Napoli 1 ha inviato una rettifica, con un nuovo calendario, anticipando di un giorno le disinfestazioni. Come si legge nelle comunicazioni pubblicate sui siti delle scuole, infatti, il 18 novembre è stata comunicata "la sospensione delle attività didattiche e dell’apertura al pubblico dei servizi amministrativi dalle ore 13:00 di giovedì 21 novembre e fino a mercoledì 26 novembre 2025 incluso" – per una durata di 7 giorni, quindi – per consentire lo svolgimento delle elezioni regionali. Un avviso, come detto, accolto tra le proteste dei genitori, che hanno criticato una sospensione così lunga.

L'Asl Napoli 1 Centro, però, con una nuova nota pubblicata il 20 novembre ha trasmesso il Nuovo Programma degli interventi di disinfezione post elettorale dei seggi. Pertanto, "le attività didattiche e l’apertura al pubblico dei servizi amministrativi sono state "sospese dalle ore 13:00 di giovedì 20 novembre e fino a martedì 25 novembre 2025 (e non più mercoledì 26 novembre 2025) incluso". Le scuole napoletane si sono scusate con le famiglie per il cambio di date "del tutto indipendente dalla nostra volontà e responsabilità".