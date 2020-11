In Campania prime elementari e scuole dell'infanzia riaprono martedì 24 novembre. Per tornare in classe gli alunni, i professori, bidelli e amministrativi dovranno fare i tamponi per il Covid19 su base volontaria. La Regione Campania ha messo a disposizione il numero verde 800 814 818 per effettuare le prenotazioni del test antigenico. Sarà attivo da martedì 17 novembre 2020, dalle ore 7,30 alle 9,30. In una settimana saranno circa 270mila i bambini chiamati a fare i tamponi in tutta la regione (57mila di prima elementare e 210mila delle scuole d'infanzia che raccoglie la platea da zero a 6 anni), ai quali si aggiungono anche i loro familiari.

Tamponi studenti e professori, il numero verde

Per poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800 814 818 , attivo a partire da domani 17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l'intera durata dello screening.

, attivo a partire da domani 17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l'intera durata dello screening. Al momento della prenotazione sarà necessario fornire i propri dati anagrafici (comprensivi di cellulare ed e-mail), oltre all'istituto scolastico di appartenenza, e fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

L'operatore telefonico comunicherà in tempo reale al cittadino, anche a mezzo mail, la data, l'orario e il luogo dove recarsi per effettuare il tampone antigenico, unitamente ad un numero di prenotazione da comunicare agli addetti della Asl".

La decisione, spiega in una nota l'Unità di crisi della Regione Campania, è stata assunta “a seguito dell'Ordinanza regionale n. 90 del 15 novembre, è stato predisposto un servizio di prenotazione di tamponi antigenici per l'effettuazione di screening su base volontaria, al personale docente e non docente della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e delle prime classi della scuola primaria, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi”. L'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, ha spiegato a Fanpage.it, che il tampone non sarà obbligatorio, ma è fortemente raccomandato a tutela della salute di tutti, per i bambini le Asl indicheranno percorsi separati per fare i tamponi.