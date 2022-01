Scuole ancora chiuse, Tar boccia ordinanza del sindaco del Salernitano: si torna in classe Il Tar ha sospeso l’ordinanza sindacale del Comune di Serre che sospendeva la didattica in presenza a scuola fino al 15 gennaio.

Stop del Tar di Salerno all'ordinanza sindacale anti-Covid19 del Comune di Serre, in provincia di Salerno, del 10 gennaio, che chiudeva le scuole per tutta la settimana, dall'11 al 15 gennaio, per evitare nuovi contagi. Il tribunale amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) presidente Pierluigi Russo, con decreto di oggi, 13 gennaio, ha infatti accolto l’istanza cautelare di sospensiva presentata su ricorso di alcuni genitori che avevano impugnato l'atto. L'ordinanza sindacale è quindi sospesa, fino all'udienza che si terrà l'8 febbraio. È il primo caso noto in Campania della sospensione anche di un'ordinanza sindacale, dopo la bocciatura del Tar dell'ordinanza regionale del governatore Vincenzo De Luca arrivato già lunedì scorso. A renderlo noto è il Codacons Campania. Da domani, quindi, a Serre si tornerà in classe.

A Serre 106 positivi, morta una mamma 49enne

Il Comune di Serre aveva pubblicato l'ordinanza numero 1 del 2022 lunedì scorso, con la quale sospendeva i servizi educativi e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dall'11 gennaio al 15 gennaio per evitare nuovi contagi. Nel Comune del Salernitano si contano 106 positivi, di cui 8 nelle ultime 24 ore. Ieri il decesso di una giovane mamma di 49 anni vittima del Covid. Dopo lo stop del Tar all'ordinanza regionale, sono rimaste in piedi, tuttavia, le ordinanze dei singoli Comuni. Negli scorsi giorni i Prefetti hanno invitato i sindaci a ritirarle in autotutela, in quanto in contrasto con le decisioni politiche del Governo Draghi di mantenere le scuole aperte.

La decisione del Tar di Salerno

Perché i giudici amministrativi hanno accettato la richiesta di sospensiva? I magistrati hanno condiviso “le considerazioni già svolte dai colleghi della sede di Napoli del Tar, che lunedì con i decreti 19 e 20 avevano sospeso l'ordinanza di De Luca, la numero 1 del 7 gennaio. ù

“Il solo aumento dei contagi nel contesto locale di riferimento – questa la motivazione addotta dal Tar Salerno – che non risulta neanche ricadere nelle ipotesi derogatorie previste per i territori ricadenti in “zona rossa”, non radica affatto i motivi che giustificano l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente in deroga alla specifica normazione statale di settore, espressamente finalizzata alla regolamentazione delle attività scolastiche in costanza di emergenza”.

"Bisogna rispettare la norma nazionale"

Per il Tar di Salerno, infatti, il DL 1 del Governo Draghi del 7 gennaio, contiene tutte le misure uniformi per tutto il Paese relative alla gestione dei contagi nelle scuole.