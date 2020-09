in foto: (La Presse)

"Tamponi a tutti gli studenti su richiesta delle scuole". La Regione Campania è pronta agli screening di massa per il Coronavirus anche ai ragazzi che frequentano gli istituti scolastici, dopo aver fatto i test a 130mila tra professori, bidelli e amministrativi. Lo comunica Palazzo Santa Lucia al termine della riunione dell'Unità di Crisi che si è tenuta oggi nell'ambito del piano "Scuola Sicura" per l'emergenza Covid19. Lo screening a tappeto, potrà partire, precisa la Regione, "su richiesta degli istituti". Intanto, è stato completato lo screening deciso dalla Regione su tutto il personale scolastico della Campania: 130mila tra docenti e non docenti.

Mille termoscanner e 3mila pistole laser nelle scuole campane

Sono 919 gli istituti della Campania che hanno già ottenuto il bonus di 3mila euro per l’acquisto di termoscanner. Distribuite le prime mille pistole per la misurazione della temperatura corporea. Sono in distribuzione altre 2.700. Sono i dati che emergono dal report fatto nell'incontro di oggi a Palazzo Santa Lucia sull'avvio dell'anno scolastico in Campania. Alla riunione hanno partecipato tutti i direttori generali dell’Asl, delle Aziende Ospedaliere e con i componenti dell’Unità di Crisi. Particolare attenzione è stata dedicata al mondo della scuola nella nostra regione, ormai tutte riaperte.

Unità di Crisi: "Test salivari poco affidabili"

Nel corso della riunione, in relazione alla prevenzione, è stato ribadito l’impiego di test rapidi molecolari (Pcr) in tutti i Pronto Soccorso, e per altri screening sierologici mirati per categorie, acquisito il dato confermato nella stessa circolare ministeriale, della poca affidabilità dei “test salivari”. Da domani intanto parte la campagna di vaccinazioni anti-influenzali in tutta la Campania grazie alla dotazioni di 1.800.000 vaccini acquistati nello scorso mese di aprile e distribuiti alle Asl e ai medici di famiglia. Saranno in dotazione anche alle farmacie, anche se non potranno per norma ministeriale, somministrali direttamente.