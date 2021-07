Scuola e Covid, Campania bocciata dai test Invalsi: studenti ultimi in italiano e matematica con DaD Campania bocciata dai test Invalsi nell’anno del Covid e della DaD a scuola. Gli studenti campani sono ultimi in Italia in italiano e matematica nel 2020: il 64% al termine delle superiori non raggiunge il punteggio minimo di competenze in italiano, mentre il 73% quello di matematica. Molto alto anche il livello di dispersione implicita che in Campania si attesta al 20,1%, contro una media nazionale del 9,5%.

Campania bocciata dai test Invalsi nell’anno del Covid e della DaD a scuola. Gli studenti campani sono ultimi in Italia in italiano e matematica nel 2020: il 64% al termine delle superiori non raggiunge il punteggio minimo di competenze in italiano, mentre il 73% quello di matematica. Molto alto anche il livello di dispersione implicita, ossia quella degli studenti che, pur non essendo dispersi in senso formale, escono però dalla scuola senza le competenze fondamentali, quindi a forte rischio di avere prospettive di inserimento nella società non molto diverse da quelle degli studenti che non hanno terminato la scuola secondaria di secondo grado, che in Campania si attesta al 20,1%, contro una media nazionale del 9,5%, cresciuta del 1,5% rispetto al 2019.

"I punteggi bassi a scuola colpa della DaD"

La didattica a distanza (DaD) è scritto nel rapporto Invalsi, presentato ieri 14 luglio 2021, “ha supplito nell’emergenza ma vi sono state perdite di apprendimento e non solo”. Il report ha presentato i risultati del primo studio sistematico effettuato sul lungo periodo di didattica a distanza che ha caratterizzato il secondo trimestre del 2020 e molti mesi dell'anno scolastico che si è concluso in giugno, con chiusure protratte soprattutto in alcune regioni ed in particolare per gli studenti delle superiori. E infatti sono questi ultimi quelli che registrano le performance peggiori. Il calo è generalizzato in tutto il Paese e solo la provincia autonoma di Trento rimane sopra la media nazionale.

Le altre regioni del Sud

In molte regioni del Mezzogiorno oltre la metà degli studenti al termine delle superiori non raggiunge nemmeno la soglia minima di competenze in italiano (Campania 64%, Calabria 64%, Puglia 59%, Sicilia 57%, Sardegna 53%, Abruzzo 50%). In matematica le percentuali di studenti sotto il livello minimo di competenza crescono ancora: Campania 73%, Calabria e Sicilia 70%, Puglia 69%, Sardegna 63%, Abruzzo 61%, Basilicata 59%, Lazio 56%, Umbria 52%, Marche 51%.