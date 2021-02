Sono 10 gli studenti, 3 i docenti e 2 i non docenti risultati positivi al Coronavirus nelle scuole di Napoli nelle ultime 24 ore. Questi i dati contenuti nel bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro, aggiornato a oggi, lunedì 15 febbraio, relativo ai contagi da Covid-19 negli istituti scolastici del capoluogo campano. "Tutti i contatti stretti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e sono in corso le attività per eseguire il tampone con metodica molecolare in PCR – fa sapere l'Azienda sanitaria locale -. Nelle ultime due settimane (27.01.2021 – 15.02.2021) c’é stato un incremento di casi positivi: nello stesso periodo sono stati rilevati – a seguito di segnalazione dei dirigenti scolastici – i casi positivi anche per i casi di didattica a distanza (DAD), medie / superiori".

I contagi a scuola quartiere per quartiere

Di seguito, ecco riportata la mappa del contagio nelle scuole di Napoli relativa alle ultime 24 ore e suddivisa in base ai distretti sanitari nei quali sorgono gli istituti nei quali si sono verificati i casi di positività.