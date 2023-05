Scrive “Dax è vivo, Ugo è vivo” sulla facciata della Questura di Napoli, denunciata Una 37enne venezuelana è stata denunciata nella notte a Napoli: con una bomboletta spray stava scrivendo sulla facciata principale della Questura.

A cura di Nico Falco

Stava ultimando una scritta sulla facciata principale della Questura di Napoli quando è stata bloccata da un poliziotto: per questo motivo è stata denunciata una 37enne venezuelana, che ora dovrà rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. La donna, che ha precedenti di polizia, è stata bloccata in via Medina nel corso della notte da un agente del commissariato Decumani, nell'ambito dei servizi predisposti per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli.

La 37enne stava completando la scritta "Dax vive, Ugo vive". Il primo riferimento è a Davide Cesare, ucciso a Milano nel marzo 2003 e diventato negli anni uno dei simboli per i movimenti di sinistra; il secondo, probabilmente, è a Ugo Russo, il 15enne napoletano ucciso nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo a Napoli da un carabiniere fuori servizio che aveva tentato di rapinare insieme a un complice; per quella vicenda il processo non è ancora partito, l'udienza preliminare, più volte rinviata, è stata fissata per il prossimo 23 maggio.