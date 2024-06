video suggerito

Scrive al sindaco di Salerno e chiede due sassi: "Una sorpresa per le nozze di pietra, tante vacanze lì con mia moglie" Giuseppe Fumagalli e sua moglie festeggiano i 37 anni di matrimonio, le cosiddette "nozze di pietra". L'uomo ha scritto allora al sindaco di Salerno, chiedendogli di inviargli due pietre in memoria delle tante vacanze trascorse in città con la consorte.

A cura di Valerio Papadia

Fiori, magari con dei cioccolatini. Una cena romantica a lume di candela. Un viaggio di coppia in una meta che uno dei due – o entrambi – avrebbe sempre voluto visitare. Tutte queste cose rientrano sicuramente nel campionario di regali scelti per un anniversario di matrimonio. È sicuramente più difficile trovare, in questa lista, un paio di sassi. È questa, però, la trovata di Giuseppe Fumagalli, un 81enne della provincia di Lecco, che a luglio festeggerà i 37 anni di matrimonio con sua moglie, le cosiddette "nozze di pietra": per l'occasione, ha deciso di regalare alla consorte una coppia di sassi proveniente da tutti i luoghi che hanno visitato insieme.

E allora, Fumagalli ha cominciato a scrivere a tutte le amministrazioni delle città in cui è stato in vacanza con la moglie. Tra queste c'è anche Salerno, che l'81enne e consorte hanno visitato insieme più volte. Giuseppe Fumagalli ha scritto al sindaco Vincenzo Napoli chiedendogli, appunto, due sassi; è stato poi il primo cittadino salernitano a raccontare la storia dell'81enne e di sua moglie:

Ho ricevuto una lettera che racconta una storia d'amore lunga quasi quattro decenni. A scriverla Giuseppe Fumagalli, un signore di 81 anni di Monte Marenzo (Lecco) che quest'anno, il 25 luglio, festeggerà 37 anni di matrimonio, le cosiddette "nozze di pietra" e, per celebrare questo anniversario, vorrebbe regalare a sua moglie due pietre per ogni città che hanno visitato insieme. Tra le mete dei suoi viaggi, anche Salerno che ricorda con grande piacere per la bellezza dei luoghi e la cordialità degli abitanti. Mi ha emozionato leggere questa lettera. Un amore così intenso e puro merita ogni giorno di essere celebrato. Il signor Giuseppe con sua moglie Bruna sono un esempio di valori e condivisione soprattutto per le nuove generazioni. Sono onorato che tra i loro ricordi più belli ci sia anche la nostra città. Provvederò ad esaudire il suo desiderio accogliendo la sua bella e originale richiesta.