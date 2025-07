50 Top Pizza Italia 2025, le pizzerie di Napoli e della Campania in classifica

Pubblicata la classifica di 50 Top Pizza Italia 2025 che premia le migliori pizzerie del nostro Paese: la Campania, come sempre, è protagonista.

È stata annunciata nella serata di ieri, martedì 15 luglio, la classifica 50 Top Pizza Italia 2025, che ha premiato, anche per l'anno in corso, le migliori pizzerie del nostro Paese: la Campania, come accade da molti anni ormai, è stata protagonista. Al primo posto, infatti, si conferma "I Masanielli" di Francesco Martucci, a Caserta, mentre la pizzeria "10 Diego Vitagliano", a Napoli, occupa il secondo gradino del podio (a pari merito con "Confine" a Milano). Nella top 10, poi, ci sono altre tre pizzerie campane: al quinto posto c'è "Cambia – Menti" di Ciccio Vitiello, ancora a Caserta; al sesto posto troviamo "50 Kalò" di Ciro Salvo a Napoli; al nono posto, invece, la pizzeria "La Notizia" di Enzo Coccia, sempre a Napoli.

Analizzando la classifica di 50 Top Pizza Italia 2025, che in realtà sancisce quali sono le migliori cento pizzerie dello Stivale, ci si rende conto di come la Campania sia protagonista: 29 pizzerie sulle 100 totali, infatti, si trovano nella regione. Nella fattispecie, 14 di queste sono a Napoli, 9 a Caserta, 5 a Salerno e un'altra a Benevento; fuori dalla classifica la provincia di Avellino.

Quali sono le pizzerie campane nella classifica 50 Top Pizza Italia 2025

Ecco, di seguito, l'elenco delle pizzerie in Campania annoverate nella classifica 50 Top Pizza Italia 2025 e la loro relativa posizione in classifica:

