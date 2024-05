Scritte sui muri della Reggia di Caserta, scoperto l’autore: ha 18 anni. Denunciato

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Le scritte sui muri della Reggia

Ha da poco compiuto 18 anni colui ritenuto responsabile di aver imbrattato, con una bomboletta spray, uno dei muri della Reggia di Caserta: il giovane – di origini Nordafricane – è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volante della Questura, nella notte, dopo aver ricevuto segnalazione dalla Sala Operativa, sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini, insieme alla Squadra Mobile casertana: i poliziotti, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono così riusciti a individuare il 18enne che, dopo aver vandalizzato il muro della Reggia vanvitelliana, si è dato alla fuga a bordo di una bici elettrica.

Una volta completata l'identificazione, il giovane è stato rintracciato presso la sua abitazione e condotto in Questura per le formalità di rito, al termine delle quali è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per l'imbrattamento del bene artistico, riconosciuto Patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco nel 1997.

In seguito all'atto vandalico, duro era stato l'intervento del ministro dell'Istruzione Gennaro Sangiuliano: "La scorsa notte un vile atto vandalico ha colpito la Reggia di Caserta, patrimonio dell'Unesco. Grazie alla legge da me fortemente voluta, i vandali dovranno pagare di tasca propria i lavori di ripristino dell'opera che sono già iniziati" ha detto il ministro.