Scossa di terremoto oggi avvertita a Ischia: sentiti due boati

A cura di Nico Falco

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi sull'isola di Ischia, alle 15:46; la magnitudo è stata di 1,4, non eccessivamente alta ma è stata nettamente sentita dalla popolazione, in particolar modo nel versante sud occidentale (nelle zone di Succhivo, Ciglio e Citara) per via della profondità: l'epicentro è stato localizzato a soltanto due chilometri.

La terra ha tremato per alcuni secondi, secondo alcuni testimoni la scossa è stata accompagnata da due boati. Dai primi rilievi non sono emersi danni e non risultano feriti.

Il commissario Legnini in visita agli sfollati

Ieri sera Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza di Ischia a seguito della frana del 26 novembre, è stato sull'isola in tutti gli alberghi dove sono ospitati i circa 400 sfollati, che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e passeranno le festività natalizie nelle strutture ricettive.

Accompagnato dal vice commissario prefettizio Beniamino Cacciapuoti, Legnini ha illustrato la situazione attuale di Casamicciola, con le numerose problematiche da risolvere tra cui quella delle future emergenze determinate dalle allerte meteo e la necessità di dividere in zone il paese a seconda del rischio.

L'ultima tappa della visita è stata l'hotel Michelangelo, che si trova a qualche chilometro da via Celario, la zona più duramente colpita dalla frana e nella quale abitavano le 12 vittime; la struttura, la prima a riaprire, poche ore dopo l'alluvione, occupa il numero maggiore di sfollati, circa 150; qui ieri sera si è tenuta una cena per gli ospiti organizzata dallo chef ischitano Nino Di Costanzo e preparata col supporto di cuochi, pizzaioli e pasticcieri di Ischia.