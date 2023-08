Scossa di terremoto ai Campi Flegrei magnitudo 2.6 poco dopo le 23 Sisma magnitudo 2.6 oggi domenica 27 agosto nell’area fra Napoli e Pozzuoli.

A cura di Redazione Napoli

Una scossa di terremoto si è verificata poco dopo le ore 23 (23.14 per la precisione) con epicentro l'area dei Campi Flegrei ,tra Napoli e Pozzuoli, zona inserita in una caldera vulcanica in attività. Il sisma è stato distintamente avvertito dalle persone residenti nell'area che lo hanno segnalato sui social: l'intensa (seppur con scosse di non elevata entità) attività si inscrive in un fenomeno di bradisismo attualmente in atto. L'Ingv, Osservatorio Vesuviano, ha stimato in 2.6 scala Richter la magnitudo del terremoto.